la Repubblica – Empoli-Napoli, la Questura e al lavoro: a breve saranno emessi altri Daspo

L’edizione odierna del quotidiano, ha confermato la presenza di 50mila tifosi, in vista di Napoli-Monza. Tuttavia, anche lo stadio Maradona è sotto osservazione, dopo gli incidenti avvenuti col Palermo. Sono state lanciate bombe carta e fumogeni tra ultras del Palermo, (tre di loro sono stati arrestati prima della partita per possesso di materiale pirotecnico con Daspo di 4 anni) e quelli del Napoli, che sono costati già 20mila euro di multa. Non sarà chiuso il settore, ma saranno intensificati i controlli, in modo da evitare l’introduzione di materiale pirotecnico.

A rischio, invece, è la trasferta di Empoli. La trasferta potrebbe essere vietata, proprio a causa di quanto accaduto con il Palermo. La Questura è al lavoro e a breve saranno emessi altri Daspo. Intanto c’è da monitorare la sfida col Monza, e l’attenzione delle Forze dell’Ordine è massima, per cercare di evitare ogni tipo di problema. Si attende la riunione dell’Osservatorio per capire cosa deciderà in vista della gara del Castellani, in calendario domenica 20 ottobre alle 12.30, subito dopo la sosta. In teoria sarebbero disponibili circa 4 mila tagliandi.

