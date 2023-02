Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli e Napoli in occasione della sfida di campionato valida per la 24ª giornata.

Alle ore 18 Empoli e Napoli si sfideranno allo Stadio Carlo Castellani e sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Gli uomini di Luciano Spalletti e Paolo Zanetti sono pronti per scendere in campo e disputare la sfida valida per la ventiquattresima giornata di campionato.

Di seguito le scelte dei due tecnici:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Henderson, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conferenza Spalletti: “Che scaramanzia, vogliamo vincere. Contro l’Empoli con occhiali da fabbro. Ho tre insostituibili”

FOTO – Empoli-Napoli, la lista dei convocati di Luciano Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici