Empoli-Napoli, Luperto: “Lavorerò per dargli un dispiacere”

l giocatore dell’Empoli Sebastiano Luperto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La Nazione prima della sfida contro il Napoli.

“Noi siamo una squadra abituata a giocare in una certa maniera e così faremo anche contro il Napoli. Atteggiamento e mentalità devono essere sempre vincenti, in campo si dà tutto e poi alla fine si tirano le somme. Ma non partiremo dicendo che qualsiasi risultato va bene.”

Qualche parola sul Napoli:

“Sicuramente mi fa piacere ritrovare i miei vecchi compagni. Sono contento del percorso che stanno facendo e delle soddisfazioni che si stanno togliendo, ma ovviamente dovrò concentrarmi sull’Empoli e lavorare per dargli un dispiacere. Dovremo cercare di fare la partita perfetta e non sbagliare praticamente niente. Dovremo curare i dettagli e stare attenti, perché alla prima incertezza ti puniscono.”

