Enrico Fedele elogia Insigne ma bacchetta un altro azzurro

In diretta, nel corso de “Il bello del calcio”, Enrico Fedele ha espresso un suo giudizio su un centrocampista del Napoli.

Enrico Fedele, noto per essere parco di complimenti verso i calciatori azzurri, ha additato Demme su Canale 21:

“Mi è giunta voce che Rino Gattuso povrebbe provare nuovi giocatori, come ad esempio Ghoulam. L’approdo in Champions resto un obiettivo difficile. Nella finale mi è piaciuto molto Insigne. Demme? E’ un giocatorino, secondo voi chi è più forte, lui oppure Leiva? Non ditemi che Demme è il calciatore che cambia il Napoli!”

