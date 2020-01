Enrique Iglesias ancora papà, Anna Kournikova è incinta

Cicogna in arrivo a casa del cantante spagnolo Enrique Iglesias e della sua compagna, l’ex tennista russa Anna Kournikova. La coppia aspetta il terzo figlio, il magazine spagnolo Hola ne è certo. Sulla rivista è apparsa una foto che mostra Iglesias e la Kournikova mentre si regalano una gita in barca a Miami, la città in cui vivono, con lei che mostra il pancione.

La foto di Anna Kournikova incinta

È sempre Hola a ipotizzare che il bebè, di cui non si conosce il sesso, nascerà tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. La’artista e la sportiva non hanno confermato né smentito ma non c’è da stupirsi, visto il massimo riserbo che hanno sempre mantenuto sulla loro vita privata. Sul profilo Instagram di lei, le sue ultime foto risalgono all’ottobre 2019. Né Iglesias né la Kournikova pubblicano abitualmente immagini di coppia, con poche eccezioni.

La coppia ha già due gemelli

Il figlio di Julio Iglesias e la compagna sono già genitori di due gemelli, Lucy e Nicholas, nati il 16 dicembre 2017. Anche in quel caso, la gravidanza di lei passò del tutto inosservata ai media. Pubblicarono le prime immagini dei bimbi solo un mese dopo la nascita. I due sono legati sentimentalmente da ben 17 anni. Lui svelò anni fa, in un’intervista sul giornale inglese Metro il segreto della loro relazione longeva: “Tutte le coppie devono attraversare momenti negativi e momenti positivi. Per me è impossibile pensare ad una relazione perfetto. Non ho mai pensato che potessero esistere. Bisogna essere realisti“.

Chi è Anna Kurnikova

Anna Kurnikova è nata a Mosca, ma è migrata quando aveva 10 anni negli Stati Uniti, nazione di cui ha assunto la cittadinanza nel 2010. Ha debuttato nel tennis professionistico a 14 anni e ha vinto due tornei del Grande Slam. A causa dei frequenti infortuni, ha dovuto però ritirarsi nel 2007, a soli 26 anni. Ammirata non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza, è stata classificata come la più sexy del mondo sulla rivista FHM nel 2002.