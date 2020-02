Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori di una bambina

Enrique Iglesias è diventato padre per la terza volta, ma la notizia, in effetti, aveva già fatto il giro del web. L’annuncio non era stato dato dal cantante sud americano, bensì da suo fratello che in un’intervista aveva dichiarato che la cognata, Anna Kournikova aveva dato alla luce la creatura che portava in grembo, senza però rivelare il sesso del nascituro. Ci ha pensato proprio la pop star che ha pubblicato una foto nella quale è ritratto con il suo terzo bebè.

Gli scatti con la bimba

La nascita sarebbe avvenuta già il 30 gennaio 2020, ma entrambi i genitori non hanno diffuso alcuna notizia, fino a qualche giorno fa, probabilmente portati a farlo in seguito all’inaspettata rivelazione del fratello del cantante che ha quindi rotto il segreto che la coppia era riuscita a tutelare dagli occhi indiscreti dei media. Anche la gravidanza era stata nascosta abilmente nascosta, tanto è vero che le foto di Anna Kournikova in dolce attesa sono state diffuse da alcuni settimanali iberici. La tennista russa, naturalizzata americana, avrebbe dato alla luce una bella bambina, come si deduce dal copricapo con un vistoso fiocco che si vede nel post. Gli scatti pubblicati da entrambi riportano semplicemente la dedica “My Sunshine” con accanto la data del parto, un momento bellissimo ed intimo che la coppia ha voluto tenere per sé, prima di condividere la loro felicità con i fan.

Genitori di due gemelli

Enrique Inglesias e Anna Kournikova erano già genitori di due gemelli: Lucy e Nicholas, nati il 16 dicembre 2017. Anche in questa circostanza, la gravidanza della campionessa di tennis passò del tutto inosservata e i media non riuscirono a diffondere alcuna notizia in merito. La coppia diffuse le prime immagini dei bimbi solo un mese dopo la nascita. I due sono fidanzati da ben 17 anni, un tempo considerevole e fu proprio il cantante a svelare diversi anni fa, in un’intervista rilasciata giornale inglese Metro il segreto della loro relazione longeva: “Tutte le coppie devono attraversare momenti negativi e momenti positivi. Per me è impossibile pensare ad una relazione perfetto. Non ho mai pensato che potessero esistere. Bisogna essere realisti”.