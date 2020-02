Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori tris: è nato il terzo figlio, il sesso è un segreto

Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono diventati genitori per la terza volta. Dopo i gemelli Lucy e Nicholas, 2 anni, è nato il terzo bebè. A darne l’annuncio il fratello di Enrique, Julio jr, che però non ha rivelato il sesso del bebè: “È un segreto”. La notizia della gravidanza di Anna Kournikova era trapelata solamente un mese fa. Nulla di ufficiale sui loro profili, la nascita del bebè è stato di fatto uno spoiler di “zio Julio jr” a una radio cilena: “Sono diventato già zio. Si, il bambino è già nato, a non posso dire altro. Quello che so è che mio fratello è padre di tre figli ed è al settimo cielo”.

La storia d’amore di Enrique Iglesias e Anna Kournikova

La storia di Enrique Iglesias e Anna Kournikova è stata sin da principio molto protetta. La coppia difficilmente si mostra in pubblico, così come difficilmente racconta su Instagram il proprio privato. Entrambi tengono i loro profili Instagram nel modo più professionale possibile. Anche la gravidanza precedente, quella che ha dato alla luce i gemelli Lucy e Nicholas, è stata assolutamente tenuta in segreto.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova insieme dal 2001

Nel 2013, la coppia ha vissuto anche una crisi documentata dalle principali riviste di gossip mondiali, ma la coppia è insieme dal 2001 e nulla sembra scalfirli. Lui svelò anni fa, in un’intervista sul giornale inglese “Metro”, la ricetta segreta della loro relazione longeva:

Come sappiamo, tutte le coppie devono attraversare momenti negativi e momenti positivi. Per me è impossibile pensare ad una relazione che sia perfetta. Non ho mai pensato che potessero esistere. Bisogna essere realisti.

Diciassette anni insieme è un piccolo record, a suo modo, per una coppia del mondo dello spettacolo che viene da due ambienti completamente differenti, come lo sport e la musica.