Entro il fine settimana Kepa potrebbe arrivare in Italia, si limano i dettagli con il Chelsea

Kepa può sbarcare in Italia questo fine settimana

Kepa è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, i contatti tra l’entourage dello spagnolo e il club azzurro sono continui. Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si sta lavorando per limare i dettagli con il Chelsea legati ai bonus. Kepa potrebbe arrivare già questo fine settimana in Italia, per poi svolgere le visite mediche e finalmente firmare per il Napoli. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco, senza alcun diritto di riscatto a favore del club azzurro.

