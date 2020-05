Enzo Capo sorpreso con un’altra dopo la rottura con Pamela Barretta: “Mi hanno teso una trappola”

Risalgono a poche ore fa le foto di Enzo Capo, popolare volto del trono over di Uomini e Donne, sorpreso all’esterno in un bar in compagnia di una misteriosa ragazza mora. Enzo è tornato recentemente a sedersi al centro dello studio del dating show condotto da Maria De Filippi per parlare della fine della storia d’amore con Pamela Barretta, conosciuta proprio in trasmissione. La donna, consegnando alla redazione la chat con una ragazza che le avrebbe scritto per raccontarle di essere stata invitata da Enzo a uscire insieme, ha lasciato intendere che il suo avesse chiuso la loro relazione perché desideroso di fare esperienze nuove, piuttosto che concentrarsi sulla loro storia. Ma via social il suo ex racconta un’altra versione dei fatti. L’invito a bere qualcosa insieme arrivato dalla ragazza misteriosa in questione sarebbe stato solo una trappola:

Sono stato pesantemente infangato solo per essere stato adescato da una ragazza che, due giorni prima della trasmissione, mi chiedeva di prendere un bicchiere di vino con lei. Non mi sento con Pamela da metà aprile, per me il rapporto era chiuso quando fuori dagli studi mi ha mandato a quel paese. Oggi sono liberissimo di fare quello che voglio. Mi hanno chiesto: ma il bicchiere di vino lo hai preso? No, ragazzi. Era solo una trappola.

La ragazza con cui è stato fotografato l’ex di Pamela Barretta

Alla luce di quanto dichiarato e della foto che ha fatto il giro della rete e che mostra Enzo in compagnia di una misteriosa ragazza mora, l’uomo ha chiarito di considerarsi single e di non dovere fornire alcuna spiegazione rispetto all’identità delle donne che frequenta: “Anche oggi ero al bar con una persona. E quindi? Non posso più uscire con nessuno? Non posso più vedermi per motivi di lavoro con nessuno? Per motivi di amicizia o per altri motivi? Non ho nulla da nascondere, io mi ritengo single. Non voglio stare qui a spiegare se si tratta di lavoro, della mia fidanzata, di una amante o di un’amica”.

Enzo Capo e l’età della donna misteriosa

Infine, facendo ironia sul tipo di commenti che lo hanno raggiunto nelle ultime ore dopo le foto con la misteriosa ragazza mora con la quale è stato sorpreso, Enzo ha aggiunto: “Dicono che quella ragazza fotografata di spalle è molto più giovane di me. Certo, io sono un vecchio bavoso di 48 anni. Secondo voi che cosa dovevo fare? Uscire con mia nonna? Per forza dovevo prenderla più giovane!”.