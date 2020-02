Eros Ramazzotti dopo Marica Pellegrinelli, il cantante paparazzato con Valentina Bilbao

Eros Ramazzotti risulta ancora ufficialmente single dopo la separazione chiacchieratissima dalla moglie Marica Pellegrinelli, ma il settimanale Chi lo ha paparazzato insieme a una donna. “Sarà l’inizio di un nuovo amore o soltanto un flirt passeggero?”, si chiede il magazine. Al momento ci sembra un po’ presto per sbilanciarci in insinuazioni su una possibile nuova frequentazione per il cantante. In attesa di capire se si tratta solo di un’amicizia o di qualcosa in più, sappiamo che la donna in questione si chiama Valentina Bilbao. Pare che lei ed Eros si siano conosciuti in spiaggia a Miami.

Chi è Valentina Bilbao

La Bilbao e Ramazzotti sono stati fotografati proprio al mare, in Florida. Lei viene dal Venezuela, ma vive e lavora a Miami e di professione è una pittrice. Ha già esposto alla Biennale di Venezia nel 2017 e all’Art Basel di Miami nel 2018 e sembra essere una fan dell’artista. Ha infatti confessato che le canzoni di Ramazzotti la ispirano molto, come riporta Chi: “Metto le mie emozioni su tela ascoltando la tua musica“. Pare che sia stata lei ad avvicinare il cantante, raccontandogli la sua storia.

La separazione da Marica Pellegrinelli

Nel luglio del 2019, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciarono ufficialmente di essersi lasciati dopo ben dieci anni di vita insieme. Galeotto fu il palco dei ai Wind Music Awards: i due si erano sposati il 6 giugno 2014 e sono genitori di due bambini, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Dopo la rottura Eros e Marica sono rimasti in ottimi rapporti, malgrado lei si sia subito legata all’imprenditore Charley Vezza. Ramazzotti, di recente, ha spiegato di aver superato il momento più difficile: “Non sono depresso. Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso“.