Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini vicini, lui: “Se saluto una persona non è che ci sto insieme”

Sembra proprio che Eros Ramazzotti non trovi pace dal punto di vista amoroso, dal momento che ogni occasione sembra essere proficua per ipotizzare nuovi flirt, come quello con Roberta Morise. Anche in queste ultime ore, in seguito ad alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, che hanno fatto il giro del web in poco tempo, il cantante si è trovato a dover chiarire una situazione prima ancora che fossero i paparazzi a definirla e al settimanale Oggi ha fornito una sonora smentita.

Ramazzotti chiarisce sulla Lorenzini

Il cantante romano è stato avvistato in un maneggio, nelle vicinanze di Bergamo, dove anche prima della pandemia era solito portare i suoi figli, avuti dalla ex moglie Marica Pellegrinelli. Al suo fianco è stata avvistata la giovane ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, che dalle foto pubblicate sul settimanale sembrava aver preso confidenza con Ramazzotti, tanto da far azzardare un ipotetico flirt. Nelle foto, in realtà, i due sono ripresi in più momenti mentre sono vicini, chiacchierano, trascorrono il tempo insieme, ma nulla di più tanto che il cantante ha dichiarato al settimanale Oggi:

È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi Non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente.

Anche Sonia Lorenzini smentisce il flirt

Intanto anche l’ex compagna di Federico Piccinato ha voluto immediatamente mettere in chiaro la questione. La Lorenzini, infatti, avrebbe rivelato che si è trattato di una conoscenza fatta nell’arco di quella giornata, dichiarando che Eros si è dimostrato molto gentile nei suoi confronti ma che non si può aggiungere nulla di più.