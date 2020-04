Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Roberta Morise: “Nessun rispetto, un gossip schifoso”

Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip(e chissà ancora quante altre volte succederà )😱in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise ) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico. Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi. E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte. Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano, nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie,per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta. Nessun rispetto per la mia persona i miei figli,la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se é vero che con il coronavirus cambieranno tante cose( e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle. Forza Italia 🇮🇹 ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori ❤️ Eros

