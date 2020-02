Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Valentina Bilbao: “Sconcertato, preoccupato per i miei figli”

Il settimanale ‘Chi’, ha pubblicato degli scatti che ritraggono Eros Ramazzotti in compagnia di Valentina Bilbao, una pittrice venezuelana. Le foto non suggerivano altro se non che i due stessero chiacchierando su una spiaggia, tuttavia, la rivista diretta da Alfonso Signorini si chiedeva: “Sarà l’inizio di un nuovo amore o soltanto un flirt passeggero?”. A giudicare dalla replica del cantante, non è né l’uno né l’altro.

La smentita di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti si è detto sconcertato per la facilità con la quale il gossip viene alimentato. Il cantante ha chiarito che Valentina Bilbao è solo un’amica e si è detto preoccupato per i suoi figli, che dovranno crescere in un mondo in cui la falsità sembra essere all’ordine del giorno. Le sue parole, affidate a un post su Instagram, sono state:

“Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti “.

Chi è Valentina Bilbao

Il settimanale Chi, che ha diffuso il gossip su Valentina Bilbao ed Eros Ramazzotti, ha svelato che la donna è una pittrice venezuelana che da tempo lavora a Miami. Sarebbe stata lei ad avvicinarsi al cantante per potergli raccontare la sua storia:

“Eros Ramazzotti ritrova finalmente il sorriso con una donna, una pittrice, conosciuta in spiaggia a Miami. “Chi” lo ha sorpreso con una procace amica che vive d’arte ed è celebre in Florida: si chiama Valentina Bilbao, è venezuelana ma vive e lavora a Miami ed è lei che ha fatto il primo passo verso il cantante per raccontargli la sua storia: perché lei ama dipingere (ha già esposto alla Biennale di Venezia nel 2017 e all’Art Basel di Miami nel 2018) ascoltando la sua musica preferita, che spazia dai Beatles ai Queen, mentre per l’Italia… la sua ispirazione nasce e cresce quando ascolta Eros Ramazzotti. Sarà l’inizio di un nuovo amore o soltanto un flirt passeggero?”.