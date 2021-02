ESCLUSIVA FA – Incocciati: “Napoli-Atalanta: la differenza la fa il fisico. E su Gattuso…”

Il Doppio ex Incocciati gioca d’anticipo Atalanta – Napoli

Il tecnico Incocciati è sicuro: “Atalanta – Napoli, gara da tre risultati”

Quello di domenica pomeriggio sarà il terzo appuntamento in un mese in cui Napoli e Atalanta si sfideranno. Non capita spesso, in effetti. Lo spettacolo è assicurato: in campo andranno due squadre che giocano un calcio dinamico e propositivo. Ai microfoni di Forzazzurri.net Giuseppe Incocciati ha giocato d’anticipo il match di domenica. L’attuale tecnico dell’Atletico Fiuggi ha vestito in carriera entrambe le maglie, vivendo le piazze di Napoli e Bergamo sul finire degli anni ’80 ed inizio ’90.

Mister Incocciati, viene subito da pensare che Napoli e Atalanta si sfidano domenica per la terza volta in un mese. Può cambiare qualcosa in campo?

“In questi casi, dopo un tour de force tra campionato e coppa, il fattore fisico fa la differenza. Il Napoli è la squadra più penalizzata, paga le assenze ed i troppi infortuni legati alle partite ravvicinate. Ciò che vedo di positivo è che all’interno del gruppo si manifesta grande attaccamento al lavoro di Gattuso”.

A proposito di Gattuso: nelle ultime settimane girano tante voci sul suo operato e soprattutto la panchina inizia a diventare bollente…

“Chi sceglie di lavorare in piazze come Napoli, ma parlo anche per Torino, Roma o Milano, sa a cosa va in contro e quando le cose non vanno come dovrebbero, che dire, è un po’ una croce da portare. Napoli è una piazza esigente, ha bisogno e chiede risultati e se non arrivano non si può non pensare che non ci siano conseguenze da affrontare. E’ il caso di dire che in squadre blasonate non è lecito perdere, è obbligatorio vincere tutte le partite anche se si sa che non sempre può accadere. Non è un momento semplice, Gattuso lo sa, ma devo dire che gli ultimi risultati hanno ridato agli azzurri un po’ di serenità”.

Serenità che deve essere sfruttata a dovere. Dopotutto il Napoli non sta demeritando in questo campionato…

“No, assolutamente. È quinto in classifica a pochi punti dai vertici, ha una gara in meno, e non può permettersi di continuare a stare sui carboni ardenti, mentalmente parlando. Le partite bisogna giocarsele e Atalanta – Napoli è aperta ad ogni risultato. Poi le polemiche e tutti quei discorsi lì vanno bene, ma bisogna pensare che il campionato è in corso e c’è tanto da giocare. Sicuramente Bergamo sarà un passaggio importante così come la sfida prossima col Benevento, ma è alla portata del Napoli. Se dal doppio confronto vengono fuori risultati positivi sono sicuro che gli animi torneranno ad essere più sereni”.

L’appuntamento di Serie A vede il Napoli ospite dell’Atalanta. Per quanto possa essere un cliente non facile e senza un fattore campo, al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini ha concesso pochi punti…

“Non è una scoperta che l’Atalanta sia una squadra tosta in casa, ma qualche passo falso può farlo: vedi le ultime due contro Lazio e Torino. La difesa a tre, inoltre, può sempre concedere qualcosa nonostante i giocatori di un certo livello che elogio come squadra: fanno parte di Nazionali importanti e sono ben amalgamati tra di loro”.

Chi metterebbe in risalto?

“Vero che senza il Papu Gomez l’Atalanta ha perso tanto, ma i vari Zapata, Pessina e il ritorno di Ilicic non stanno facendo sentire la mancanza dell’argentino. Ma l’Atalanta ha un rullino di marcia molto positivo e con numeri importanti, lo vediamo sia in Europa che in Serie A”.

Christian Schipani