ESCLUSIVA FA – On. Borelli: “De Laurentiis? Iniziativa per conoscersi e confrontarsi. Chieste nuove norme per il calcio”

L’On. Francesco Emilio Borrelli dopo l’incontro al Senato tra i parlamentari e De Laurentiis

In esclusiva ai microfoni di Forzazzurri.net, è intervenuto l’On. Francesco Emilio Borrelli che ci ha raccontato dell’incontro tra alcuni parlamentari e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Onorevole, oggi si è tenuto presso presso l’aula gruppi del Senato un incontro tra alcuni esponenti del Club napoli parlamento e Aurelio De Laurentiis accompagnato dall’ad e dai suoi avvocati. Quali argomenti sono stati trattati all’interno del meeting?

“L’iniziativa era nata per conoscersi e confrontarsi con i membri del Club Napoli Parlamento, è diventata l’occasione dove per De Laurentiis di fare alcune richieste normative e delle valutazioni per quanto riguarda la modifica di alcune norme relative al calcio.”

De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha annunciato di voler investire sia in un centro sportivo che in un nuovo stadio per il calcio Napoli. Nell’incontro di oggi si è trattato anche quest’argomento?

“Indirettamente si, perchè lui ha chiesto una norma che delimiti tutti i vincoli burocatrici per costruire, ricostruire o riqualificare gli stadi. Io gli ho detto che non poteva riguardare solo gli impianti riguardanti il calcio, ma per tutte le strutture sportive. Si, ha chiesto appositamente una norma ad hoc. Non ci sono state richieste economiche, ma la possibilità di non dover rispondere a tutte le norme che regolamentano la realizzazioni di impianti altamenti impattanti come può essere uno stadio.”

Tra il Comune di Napoli e De Laurentiis negli anni ci sono stati vari scontri per la questione stadio, sia con la giunta De Magistris che con quella attuale. Lei che idea si è fatto in merito?

“Prima di concedere lo Stadio Maradona ad un privato, penso che un impianto del genere debba vivere con la città con la possibilità che addirittura all’interno un museo o altre attività sia un fatto positivo. Prima di una concessione del genere, ad uso esclusivo non solo a De Laurentiis ma anche ad altri, ci rifletterei attentamente.”

Oltre la questione stadio, a Napoli ci sono anche altri impianti che sono da anni in attesa di una svolta, come ad esempio il Mario Argento. Sono previsti investimenti anche in altre strutture sportive?

“Questa è una domanda da fare all’amministrazione comunale. Quando io ero consigliere regionale, noi come Regione Campania abbiamo fatto un’opera impressionante di riqualificazione e ristrutturazione di numeri impianti sportivi. Le Universiadi sono state una grande occasione per realizzare tutto ciò, compresi i nuovi sediolini presenti oggi allo Stadio Maradona e la riqualificazioni di accue aree interne. Il Mario Argento non riuscì ad entrare nella possibilità di una ristrutturazione a causa del suo stato di abbandono, come altri impianti come lo Stadio Collana. Purtroppo alcune strutture sportive negli anni osono state gestite male, senza nessun vantaggio economico da parte del Comune, oppure sono stati talmente utilizzati che non si è pensato ad una manutenzione ordinaria e straordinaria. Questa è grande responsibilità della pubblica amministrazione, che porterà problemi a tanti altri impianti.”

©Riproduzione Riservata

Elio Di Napoli