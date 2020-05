ESCLUSIVA FA – Pino Aprile: “L’Italia deve correggere il suo peccato originale, la questione meridionale!”

Lo scrittore e giornalista Pino Aprile, fondatore del Movimento 24 agosto per l’ Equità Territoriale, ha risposto in esclusiva alle domande della redazione di ForzAzzurri.net

Pino Aprile ci ha raccontato del Movimento ed ha ricordato che la cultura è alla base del cambiamento.

Chi sono i membri del movimento? Da chi viene incarnato il socio medio?

“In realtà è uno spaccato quasi preciso, speculare della società. C’è dentro di tutto: professionisti, avvocati, operai, disoccupati e tanti studenti. E’ difficile individuare una categoria preponderante. Quando vai a tipizzarlo ti rendi conto che ci sono dentro tutti, è però possibile trovare una prevalenza di persone che hanno in comune un percorso, hanno scoperto come stanno le cose ed hanno approfondito sulla questione meridionale e sul perchè non viene ripianata.”

Come vengono impiegate le quote versate dai soci?

“La quota per iscriversi al Movimento 24 agosto per l’Equità Territoriale è la più bassa possibile, quasi simbolica, parliamo di 20€ all’anno, una colazione al mese. Serve per portare avanti iniziative come affittare teatri, realizzare bandiere, manifesti oppure pagare il viaggio agli ospiti. Su questo ultimo punto devo riconoscere, ringraziandoli ancora, che la gran parte, pur di esserci, ha pagato di propria tasca. Non abbiamo finanziatori, non abbiamo alle spalle gruppi editoriali, industriali che mettono a disposizione fondi. Non lo raccontiamo in giro ogni volta ma se ci sono cose da fare il direttivo ricorre all’autofinanziamento. Al momento il nostro livello è questo, grazie alla quota d’iscrizione riusciamo comunque a non dovere niente a nessuno, il nostro tesoriere ha messo in campo una gestione oculatissima.”

Quanto sarà lungo il processo attraverso il quale i meridionali nasceranno già consci della loro storia?

“Creo che già avvenga, già succede. Ricordo le prime volte che sono andato nelle scuole a parlare di questi temi, sembrava che entrassi in chiesa in costume da bagno a parlare di educazione sessuale, era una profanazione. Ora quando vado nelle scuole o nelle associazioni culturali, comitati e si parla di ciò che avvenne durante la guerra per l’unificazione dell’Italia, lo stesso che avvenne da altre parti del mondo e cioè che la civiltà industriale si doveva affermare e lo faceva nel modo più veloce che si conosca, con le armi, o ci stai o ti ammazzo, è come se dicessi un’ovvietà, non si stupisce nessuno, questa verità non appare più a nessuno una cosa straordinaria. Questo concetto è ormai passato. Del resto già qualche anno fa Ernesto Galli della Loggia scrisse su Il Corriere della Sera che nelle nostre scuole, l’idea che nel corso dell’Unità di Italia le cose non siano andate come le raccontano è ormai diventata maggioritaria. Detto da lui ci possiamo credere.”

Qual è il prossimo step?

“Gli step sono tanti, andremo passo passo secondo la lunghezza dei passi che possiamo fare, non siamo una potenza economica, non siamo una potenza editoriale, non abbiamo televisioni, giornali che possano dare forza a quello che raccontiamo. L’unica forza che abbiamo è quella delle nostre ragioni e onestamente funziona più di quanto ci si potesse aspettare. Bisogna fare entrare nella testa degli italiani che la questione meridionale non è un fatto arcaico, storico che risale a Borbone, svevi, normanni e greci come addirittura è arrivato a dire Luca Ricolfi che insegna all’università, non è che si alzato una mattina e l’ha sparata grossa. E’ un divario economico che è stato motivato dal divario di qualità umana con una narrazione dei meridionali in quanto inferiori, l’ha detto Feltri, ma lo dicevano già allora. L’annessione del Regno di Sicilia al Regno di Sardegna è stato preparata con una campagna di diffamazione ferocissima tant’è che Ettore Ciccotti diceva che è stato creato una sorta di antisemitismo contro i meridionali. Con quello è stato giustificato la cura del ferro: in fondo se ti stermino un po’, ti miglioro, non ti lamentare. Lì è cominciato il divario economico che oggi è al massimo. A questo livello è stato solo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La prossima cosa da fare, è fare arrivare, a tutti, la conoscenza che la questione meridionale è frutto di scelte politiche ed economiche. Hanno provato a motivarlo con una minorità genetica dei meridionali, ci ha provato a dimostrarla Lombroso ed è stato premiato con un museo a Torino, a testimonianza del fatto che questo è un Paese che non conosce vergogna, non cambia mai. Le vittorie, quando ci sono possono essere solo culturali, il lavoro è quello di informare e di porre paletti come ad esempio quello messo sull’economia differenziata. E’ stata fermata da Sud e da un blocco sociale vastissimo. Non eravamo soli, c’erano università, lavoratori, donne e giovani, il Governo ha dovuto fermarsi su questo, il che vuol dire che la forza politica del Sud c’è ed è grande. Può condizionare la politica nazionale, il Sud se ne deve solo accorgere.“

Quando ha preso coscienza della forza, delle conseguenze che i suoi scritti hanno sprigionato?

“Non voglio passare per presuntuoso ma l’ho sempre saputo. Ne sono sempre stato convinto. La psicologia sociale spiega che per cambiare il mondo c’è un numero minimo di persone che lo possa fare. C’è una formula ben precisa. Quante persone servono per cambiare il mondo? Risposta: una. Quando qualcuno dice che il Re è nudo e qualcun’altro dice che “è vero”, ecco che è nata una forza politica che cambia il mondo. L’ho sempre saputo altrimenti non mi sarei messo in gioco, non mi piace fare la politica con un’organizzazione politica. Ho 70 anni sono sempre stato sempre liberissimo, ho sì pagato qualche prezzo rinunciando a piccole cose che non definirei neanche rinunce ma non mi è mai pesato. Formare un movimento politico, pur non avendo mai avuto alcune tessera, se non quella da giornalista e quella delle Federazione Italiana Vela, durata solo due anni, è il peggior sacrificio che mi si potesse chiedere. Sono ateo ma rispondo a due comandamenti: il male sono le cose che si fanno di nascosto, scritto da Corrado Alvaro; l’altro è fa’ quel che devi ed accada quel che può. Sto facendo quel che devo.”

Su cosa verterà il suo prossimo libro?

“Ovviamente su questi temi, sempre su questo e su come dopo l’epidemia l’Italia ha un solo modo per salvarsi come Paese. Se si salva come Paese con quello che sta per succedere al mondo, la dimensione resterà importante solo se accompagnata da una forte coesione, se invece è accompagnata da una frattura interna, la dimensione anzichè essere un vantaggio diventa un handicap. E’ più produttivo essere piccoli ma coesi, che essere grandi ma divisi. Se non verrà corretto il peccato originale della nascita dell’Italia, ovvero la questione meridionale, l’Italia si spezza, ed anche abbastanza velocemente. Ciò che non capisce il Nord è che a trarne più forza sarà il Sud perchè il nord è già in rovinoso declino, sta precipitando. Si mantiene solo con i soldi di tutti, rubati al resto d’Italia, serviti soltanto a mantenere il livello di vita del Nord. Il Nord si è venduto tutto fallendo su tutto, non esistono più le grandi multinazionali della chimica, persino la FIAT è straniera, le aziende vengono vendute, Milano non appartiene più ai milanesi, i grattacieli sono arabi o cinesi. Le maggiori case della moda sono in mano straniera con nome italiano, persino le squadre di calcio milanesi non sono più italiane. E’ come una famiglia che si sta vendendo i mobili per continuare a tenere il proprio stile di vita derubando anche i suoi vicini ma se rubi sempre a casa di un altro, prima o poi la trovi vuota o l’altro s’incazza e te a fa pagare.“

Mario Scala

