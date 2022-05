Esposito: “De Laurentiis sta trattando Bernardeschi”

Mercato Napoli, parla Paolo Esposito

Paolo Esposito, giornalista, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, rivelando un retroscena attraverso Facebook. Queste le sue parole:

“In esclusiva posso darvi la notizia che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, stamane ha parlato con Federico Pastorello, procuratore del calciatore della nazionale Federico Bernardeschi, per portarlo al Napoli. Bernardeschi non rinnoverà il contratto che lo lega alla Juventus fino a giugno prossimo. Non rientra nei piani del trainer toscano Massimiliano Allegri. Aurelio De Laurentiis sta trattando anche la cifra dell’ingaggio, che sarà più basso e di molto di quello che ha percepito fino ad oggi alla Juventus”