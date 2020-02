Estonia-Italia in tv oggi: orario, programma, streaming qualificazioni Europei basket 2021

Oggi (23 febbraio) si disputerà il match tra Estonia e Russia, secondo incontro delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.00 presso la Saku Suurhall di Tallinn. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La giovane squadra allenata da Romeo Sacchetti ha esordito alla grande con il netto successo contro la Russia, battuta al PalaBarbuto di Napoli con il punteggio di 83-64. Erano ben sei gli azzurri al debutto con la Nazionale maggiore e hanno lasciato un’ottima impressione, in particolare il play sassarese Marco Spissu, mattatore dell’incontro con 10 punti e 10 assist. Anche l’Estonia è uscita vincitrice dalla prima giornata del girone B: la selezione baltica si è imposta in casa della Macedonia del Nord per 72-81. Ricordiamo che queste qualificazioni hanno un carattere fittizio per l’Italia, dal momento che il Bel Paese ha già un posto assicurato alla massima competizione continentale in quanto paese ospitante (insieme a Germania, Georgia e Repubblica Ceca).

La partita tra Estonia ed Italia verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

ESTONIA-ITALIA: ORARIO, PROGRAMMA TV E STREAMING

Domenica 23 febbraio 2020

Ore 18.00: Estonia – Italia

Guida tv – Diretta Sky Sport HD

Guida streaming – Diretta Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo