Euro 2024: buona la seconda, 2-0 dell’Italia sul Malta

Per l’Italia ancora in gol Mateo Retegui

Dopo la sconfitta in casa contro l’Inghilterra nella gara di apertura del girone di qualificazione ad Euro 2024, l’Italia raccoglie i tre punti nella trasferta intro il Malta. Gli azzurri partono male e rischiano di subire gol, Donnarumma si deve superare per mantenere la rete inviolata. Al 15′ è ancora una volta Mateo Retegui ad andare in gol, regalando il vantaggio agli azzurri su colpo di testa. Al 27′ arriva anche il 2-0 di Pessina, su assist di Tonali che aveva servito il pallone vincente anche a Retegui.

Fonte foto: Twitter @Azzurri (account ufficiale nazionale italiana)

