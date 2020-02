Eurocup 2019-2020: la Virtus Bologna cade contro il Partizan dopo essere stata in vantaggio per 39 minuti

E’ una sconfitta che ha dell’incredibile quella patita dalla Virtus Bologna, tra le mura amiche, per mano del Partizan di Belgrado nel quinto turno delle top-16 di Eurocup 2019-2020. La V-Nere hanno perso 82-84 dopo essere state avanti per ben 39 punti e aver toccato anche i 15 punti di vantaggio. A nulla sono serviti un Milos Teodosic da 24 punti e 10 assist e uno Stefan Markovic da 17 punti, i quali sono stati lasciati troppo soli dai compagni nel momento del bisogno.

Il match ha visto le due squadre rimanere molto vicine, suppur con la Virtus avanti già dal primo minuto, fino alla metà del secondo quarto. Poi le V-Nere hanno piazzato l’allungo e sono scappate fino a raggiungere la doppia cifra di vantaggio. Alla pausa lunga si è andati con il sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna sopra di 12, sul 47-35, grazie a una bomba di Teodosic.

A inizio terzo periodo è arrivato anche il massimo vantaggio per i padroni di casa, sul +15. Dopodiché, però, il Partizan ha iniziato una lenta rimonta grazie alle giocate di un ispiratissimo Torrian Walden (saranno 29 per lui a fine partita). Nonostante tutto, però, i bolognesi all’inizio dell’ultimo minuto di gioco erano ancora avanti di 4, sul 78-82. Walden ha portato i suoi sul -1, con un gioco da tre punti. Successivamente, a 25 secondi dalla fine, è successo l’impensabile: Zagorac ha rubato palla a Gamble e in contropiede ha regalato il vantaggio ai suoi. Teodosic, a 10 secondi dalla fine, ha sbagliato la tripla del controsorpasso mandando, così, i titoli di coda sul match.

In seguito a questa clamorosa sconfitta, la Virtus Bologna si trova ora ad avere lo stesso record nel girone dei turchi del Darussafaka. Per passare il turno, dunque, dovranno vincere settimana prossima a Istanbul. Il Partizan, invece, è già sicuro di accedere alla fase successiva da primo del gruppo.

IL TABELLINO DI VIRTUS BOLOGNA – PARTIZAN BELGRADO 82-84 (18-13, 29-22, 21-28, 14-21)

Virtus Bologna: Teodosic 24, Markovic 17, Gamble 11, Marble 3, Pajola, Baldi Rossi 3, Ricci 9, Delia 2, Cournooh 3, Hunter 5, Weems 5

Partizan Belgrado: Walden 29, Zagorac 4, Paige 6, Gordic 1, McAdoo, Jaramaz 6, Velickovic 5, Bircevic 6, Jankovic 4, Thomas 10, Trifunovic 8, Mosley 5

