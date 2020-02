Eurocup 2019-2020, un Trento già fuori dalle top-16 cerca un successo simbolico contro il Darussafaka

Una Dolomiti Energia Trentino già matematicamente fuori dalle top-16 di Eurocup 2019-2020 affronterà, domani sera, davanti al pubblico amico, i turchi del Darussafaka. Una vittoria, ad ogni modo, avrebbe comunque una sua rilevanza, dato che al momento i dolomitici non hanno ancora colto alcun successo nella seconda fase della manifestazioni e, ormai, sono rimaste solo due occasioni di cui la seconda è a Belgrado contro il Partizan.

Trento, dopo un periodo molto difficile e al netto delle sconfitte in Eurocup contro la Virtus Bologna, ha vissuto due settimane positive che l’hanno vista vincere contro la Germani Brescia e la Dinamo Sassari, la terza e la seconda forza del campionato italiano. Il Darussafaka, dal canto suo, è un avversario senza ombra di dubbio alcuno molto temibile, ma fuori casa rende decisamente meno che a Istanbul, come dimostrano le appena due vittorie esterne da inizio novembre ad oggi.

Numeri alla mano la Dolomiti Energia attacca decisamente meglio, come dimostrano i 91 punti segnati su 100 possessi contro gli 85,3 dei turchi, ma ha nella difesa un problema davvero notevole. Infatti, i trentini subiscono 97,8 punti su 100 possessi contro gli appena 85,2 su 100 possessi del Darussafaka.

Ad ogni modo, questo match, per quanto formalmente inutile per Trento, ha un’importanza capitale nell’economia del girone E delle top-16 di Eurocup. In caso di sconfitta del Darussafaka e di vittoria della Virtus Bologna contro il Partizan, infatti, le V-Nere sarebbero matematicamente qualificate al prossimo turno.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo