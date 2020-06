Eurolega, 10 club emettono un comunicato congiunto: “Vorremmo che il Panathinaikos restasse, ma i toni devono cambiare”

<!– –>

Parole e azioni di Dimitris Giannakopoulos, proprietario del Panathinaikos, una delle più blasonate compagini del basket europeo, hanno messo a ferro e fuoco il mondo della palla a spicchi nel Vecchio Continente. Un possibile passaggio del club greco dell’Eurolega alla Basketball Champions League, oggi, sembra quantomai probabile. Altri dieci club che giocano nella lega gestita da Jordi Bertomeu, però, hanno voluto esprimersi sulla vicenda. I sodalizi in questione sono: Anadolu Efes Istanbul, AX Armani Exchange Milan, CSKA Moscow, FC Barcelona, Fenerbahce Beko Istanbul, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Real Madrid e Zalgiris Kaunas. Essi hanno inviato un comunicato congiunto, riportato proprio sul sito dell’Eurolega, in cui lodano il lavoro della manifestazione continentale di maggior pregio.

Nei sei punti del comunicato si parla, innanzitutto, di come tutti e dieci i club credano nel progetto Eurolega e intendano continuare a supportarlo. Ci sono, poi, paragrafi di elogio per i traguardi raggiunti negli ultimi venti anni. Si parla dell’aumento del successo della pallacanestro e dell’entrata di nuovi sponsor. C’è spazio anche per la messa in risalto dell’integrità e della trasparenza del sistema Eurolega e delle sue potenzialità ancora non del tutto espresse.

Il punto più importante, però, è il sesto, nel quale i team affrontano la questione Panathinaikos. I dieci sodalizi si augurano che la squadra greca rimanga in Eurolega, ma allo stesso tempo si dicono non più disposti ad accettare dichiarazioni oltraggiose come quelle fatte negli ultimi giorni da Giannakopoulos. In caso arrivassero altre parole che offendono l’Eurolega e i team che ne fanno parte, essi minacciano d’essere pronti ad agire per vie legali.

Credit: Ciamillo

