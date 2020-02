Eurolega 2019-2020, Ettore Messina: “Col Khimki sarà decisivo l’aspetto mentale”

L’Olimpia Milano torna in campo stasera in Eurolega in un match che la vedrà contrapposta ai russi del Khimki. I meneghini, a sei partite dalla fine della regular season della massima competizione continentale, non possono più sbagliare. Qualsiasi passo falso, infatti, rischierebbe di estrometterli dalla zona playoffs. Al contrario una vittoria darebbe finalmente ossigeno all’Armani, per la quale sarebbe ancora alla portata il settimo posto oggi occupato dal Valencia.

Queste le parole di coach Ettore Messina sull’incontro odierno, riportate sul sito dell’Olimpia Milano: “Per noi si tratta di una partita complicata, perché veniamo dall’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia che ancora brucia, quindi l’aspetto mentale sarà decisivo. Non possiamo piangerci addosso e viceversa dovremo aggredire la partita. Giochiamo con una squadra di enorme potenziale offensivo contro cui sarà fondamentale difendere, avere equilibrio e attaccarli sotto canestro”.

Credit: Ciamillo