Eurolega 2019-2020: il Fenerbahce espugna il Pireo con 32 di De Colo. Il Vitoria respinge la rimonta del Barca

Quattro le partite che si sono svolte in questa serata di Eurolega, di seguito andiamo a vedere come sono andate.

STELLA ROSSA – BAYERN MONACO 93-63 (25-13, 28-18, 18-15, 22-17)

Partita a senso unico tra serbi e tedeschi. Gli ospiti partono con un parziale di 6-0, propiziato interamente da Greg Monroe, ma quello sarà il primo e unico momento positivo per loro nel match. Alla fine del primo periodo i padroni di casa trovano la doppia cifra di vantaggio e dopo 20 minuti sono già sopra di 20 grazie soprattutto a Brown e Stimac. Nel secondo tempo il distacco si dilata ulteriormente il Bayern non può far altro che alzare bandiera bianca.

TOP SCORER

STELLA ROSSA: Punter 15, Brown 15, Stimac 13

BAYERN MONACO: Monroe 20, Lucic 11, Lo 6

ZALGIRIS KAUNAS – MACCABI TEL AVIV 73-68 (17-21, 12-13, 24-19, 20-15)

Cade il Maccabi sull’ostico campo dello Zalgiris Kaunas. Gli ospiti toccano anche il +15, a inizio terzo quarto, sul 29-44, grazie a un canestro di Cohen. I lituani, tuttavia, reagiscono in maniera convinta e, spinti da Leday e Lekavicius, riescono a rimontare tutto lo svantaggio prima dell’ultima pausa. Nel quarto conclusivo gli israeliani subiscono il contraccolpo psicologico per il parziale subito e si ritrovano ben presto sotto di 8 sul 61-53. Il sodalizio di Tel Aviv cerca di rimettersi in carreggiata, ma non riesce più a trovare il vantaggio e lo Zalgiris la spunta grazie alla freddezza dei suoi alfieri ai liberi.

TOP SCORER

KAUNAS: Lekavicius 23, Leday 10, Ulanovas 10

MACCABI: Cohen 20, Dorsey 18, Bryant 9

OLYMPIACOS – FENERBAHCE 87-96 (20-22, 20-30, 21-22, 26-22)

Il Fener piazza il colpaccio al Pireo contro l’Olympiacos in un match in cui gli attacchi l’hanno fatta da padrone. I turchi scappano nel secondo quarto grazie a un grande Nando De Colo, il quale, dopo i primi venti minuti, ha già 15 punti a referto. Nel terzo periodo arriva il massimo vantaggio per gli ospiti, propiziato da una tripla di Luigi Datome, sul 42-61. V-Span e compagni non riescono mai veramente a entrare in partita e negli ultimi dieci minuti i turchi si limitano a tenerli a distanza di sicurezza.

TOP SCORER

OLYMPIACOS: Spanoulis 14, Printezis 14, Paul 11

FENERBAHCE: De Colo 32, Datome 15, Sloukas 14

BASKONIA VITORIA – BARCELONA 76-74 (21-15, 26-16, 18-23, 11-20)

I padroni di casa scappano nel secondo periodo sulle ali di un Henry che segna ben 11 punti in questa frazione di gioco e consente ai suoi di andare all’intervallo lungo sopra di 16 sul 47-31. L’ex Tau arriva addirittura sul +21 a inizio terzo quarto, ma Mirotic e Davies consentono ai catalani di ricucire fino al -9 prima della sirena che manda tutti all’ultima pausa. Nei 10 minuti conclusivi la difesa del Barca sale d’intensità e il Baskonia non riesce più a fare canestro. Gli ospiti arrivano a -2, sul 71-69, ma una tripla di Shields li rispedisce indietro. Kuric, però, risponde a tono dall’arco e due liberi di Oriola regalano il pari ai suoi. Shengelia, ad ogni modo, a 38″ dal termine riporta i suoi avanti di due. Mirotic sbaglia il tiro della parità, ma Claver ruba palla a Shengelia ad 11″ dalla fine e la dà a Oriola, il quale, tuttavia, fallisce a sua volta nel tentativo di mandare il match all’overtime.

TOP SCORER

VITORIA: Henry 20, Shields 14, Shengelia 13

BARCELONA: Mirotic 17, Kuric 13, Delaney 13

