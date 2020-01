Eurolega 2019-2020, l’Olimpia Milano impegnata in un match da vincere assolutamente contro il Bayern Monaco

Scenderà in campo oggi alle 21.15 l’Olimpia Milano per il suo match della 22esima giornata di Eurolega 2019-2020 che la vedrà contrapposta ai tedeschi del Bayern Monaco. Un incontro che i meneghini, reduci tra sconfitte consecutive contro Efes, Maccabi e Fenerbahçe, devono vincere assolutamente se vogliono rimanere tra le prime otto della massima competizione continentale. Per l’Armani, che attualmente occupa l’ultima posizione disponibile per accedere alla post season, da adesso in poi tutte le partite rimaste, nello specifico otto, saranno delle finali.

Il Bayern, dal canto suo, si trova all’ultimo posto nella graduatoria e, pur non essendo ancora matematicamente escluso dai playoffs, sembra ormai avere poco da chiedere a questa Eurolega. Ma i bavaresi non vanno sottovalutati poiché il loro roster è sicuramente migliore rispetto a ciò che dice la classifica. Greg Monroe è, offensivamente parlando, il pivot più forte d’Europa ed esterni come Lulic, Lo e Zipser sono molto pericolosi poiché sanno essere mortiferi dall’arco. Nonostante ciò, però, il Bayern Monaco fa fatica a segnare con continuità e sovente alterna momenti in cui i suoi giocatori sono infuocati ad altri di grande siccità offensiva.

I numeri confermano le difficoltà del Bayern in attacco e ci dicono anche che i bavaresi soffrono pure in difesa. L’attacco del sodalizio tedesco è il 14esimo della manifestazione e produce 93,4 punti su 100 possessi. La difesa, invece, è la sesta peggiore dell’Eurolega con 100,7 punti subiti su 100 possessi. L’Olimpia, dal canto suo, è superiore ai rivali in ambedue le fasi di gioco. I meneghini, infatti, hanno un offensive rating pari a 95,2 punti segnati su 100 possessi e, soprattutto, possono vantare l’ottavo defensive rating della competizione, ovvero 97,4 punti subiti su 100 possessi.

Un passo falso in questo match è assolutamente inammissibile per l’Olimpia. Il Bayern è uno a squadra che sembra avere problemi strutturali molto importanti e i suoi giocatori ormai iniziano a credere sempre meno alla possibilità di entrare nelle prime otto. Perdere vorrebbe dire complicarsi ulteriormente la vita in un momento chiave della stagione e sprecare un’occasione ghiotta per tenere a distanza il numeroso plotone di squadre che insidiano l’ottava piazza dell’Armani.

Credit: Ciamillo