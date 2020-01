Eurolega 2019-2020: l’Olimpia Milano ospita lo Zenit San Pietroburgo. Obbligatorio vincere

Torna in campo oggi in Eurolega l’Olimpia Milano contro i russi dello Zenit San Pietroburgo. Dopo un periodo difficile, che ha di fatto vanificato l’ottima partenza dei meneghini nella massima competizione continentale, il sodalizio di coach Messina ha assolutamente bisogno di vincere dato che, al momento, si trova intrappolato nelle sabbie mobili della bassa zona playoffs, con il rischio che anche la più banale delle sconfitte rischi di precludergli il passaggio al turno successivo.

In un momento di forma non esaltante come quello che stanno vivendo attualmente i portacolori del team del capoluogo lombardo, trovarsi ad affrontare la squadra, numeri alla mano, più debole del torneo, è un’assoluta manna dal cielo. Infatti, lo Zenit attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, con 4 vittorie e 12 sconfitte, e ha ottenuto appena due successi nelle ultime undici uscite nella massima competizione europea.

Lo Zenit ha il secondo peggior attacco della lega dopo quello del Baskonia Vitoria. L’offensive rating (punti segnati su 100 possessi) dei russi di 88,9 è sintomo che il sodalizio dell’ex Leningrado fatica a segnare con costanza ed in maniera efficiente. Se la passano un po’ meglio in difesa, ove hanno l’undicesimo defensive rating (punti subiti su 100) della lega, il quale, comunque, lascia intendere che se attaccati in modo efficace fanno fatica a contenere le folate offensive degli avversari.

Dunque, Milano ha un’occasione che deve assolutamente sfruttare, poiché in classifica l’ASVEL li ha raggiunti a quota otto vittorie e otto sconfitte e ora minaccia l’ottava moneta attualmente in mano ai meneghini. La chiave del match potrebbe essere la buona difesa milanese, la quale dovrebbe sfruttare i problemi offensivi dei russi per limitarli in attacco e di conseguenza, poi, approfittare della frustrazione che nasce nei giocatori quando si fatica a fare canestro.

Credit: Ciamillo