Eurolega 2019-2020, l’Olimpia Milano vola in Turchia per affrontare il Fenerbahçe

Le sconfitte di settimana scorsa contro Efes e Maccabi sono state parzialmente indolori per l’Olimpia Milano, la quale, nonostante le debacle, è rimasta tra le prime otto d’Europa, anche se il Valencia l’ha agguantata al settimo posto della graduatoria della massima competizione continentale. Il match di questa settimana, però, che vedrà i meneghini impegnati sul campo dei turchi del Fenerbahçe, la squadra di Gigi Datome, riveste un’importanza capitale per il sodalizio del capoluogo lombardo quando alla fine della regular season mancano appena 10 partite.

I turchi, dopo un inizio complicato, infatti, hanno ottenuto sei trionfi nelle ultime undici partite e si sono portati ad appena due vittorie dall’ottavo posto attualmente occupato proprio dall’Olimpia Milano. In caso di caduta dei meneghini, dunque, quest’ultimi non solo si esporrebbero all’aggancio da parte di Stella Rossa e Khimki che si trovano ad appena un successo da loro, ma permetterebbero anche al Fenerbahçe di rientrare in corsa nella lotta per l’accesso alla post season.

I ragazzi di coach Obradovic hanno vissuto un inizio di stagione da incubo, in cui proprio non riuscivano a trovare la quadra. Pian piano, però, hanno migliorato la loro situazione e ora sono tornati a essere un avversario temibile per tutti, data la grande qualità di molti loro giocatori, tra cui spicca un Nando De Colo capace di prestazioni balistiche incredibili. Di recente, inoltre, hanno riabbracciato anche Jan Vesely e James Nunnally. L’attacco dei turchi, oltretutto, è uno dei migliori dell’Eurolega, più precisamente il sesto della massima competizione continentale, con 100,3 punti segnati su 100 possessi. Il punto debole, invece, è una difesa che concede oltre 98 punti su 100 possessi ed è tra le peggiori dieci della manifestazione.

Credit: Ciamillo