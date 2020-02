Eurolega basket 2020: i budget delle squadre e la classifica dei costi. Olimpia Milano spende 31 milioni di euro

Si tende spesso a parlare di quanto le squadre di Eurolega spendano (cioè, spesso, tanto) per costruire roster in grado di competere per i più diversi obiettivi. Qualcuno è pensato per la vittoria, qualcun altro per i playoff e altri ancora per mettere insieme una dignitosa stagione.

La risposta alla domanda “quanto spendono le formazioni della massima competizione continentale?” l’ha fornita sul finire del 2019 l’Equipe, che ha pubblicato l’elenco del monte spese complessivo di ognuna delle 18 formazioni di Eurolega della stagione 2019-2020. Eccolo:

1 Barcellona 41 milioni

2 CSKA Mosca 40.7 milioni

3 Real Madrid 40 milioni

4 Khimki Mosca 33.3 milioni

5 Olimpia Milano 31 milioni

6 Fenerbahce 30 milioni

7 Zenit San Pietroburgo 26.7 milioni

8 Anadolu Efes 24 milioni

9 Maccabi Tel Aviv 24 milioni

10 Bayern Monaco 23 milioni

11 Baskonia 16 milioni

12 Olympiacos 16 milioni

13 Valencia 15 milioni

14 Panathinaikos 14 milioni

15 Zalgiris Kaunas 11.9 milioni

16 ASVEL Villeurbanne 11.4 milioni

17 ALBA Berlino 11 milioni

18 Stella Rossa 8.3 milioni

Qualche considerazione a margine: le spese qui indicate non tengono conto soltanto del monte stipendi, ma anche di altre necessità di vario genere. Nel caso di Milano, per esempio, contano anche i costi di affitto del Mediolanum Forum di Assago, che viene impiegato oltre 30 volte a stagione tra Eurolega e campionato, il che toglie per forza di cose qualche risorsa alle spese per i giocatori (che pure non sono irrisorie). Particolarmente interessanti, poi, le differenze, a volte palesi, tra classifica di Eurolega e budget per la stagione: l’Anadolu Efes è ottavo, ma al momento è pressoché inattaccabile in testa alla graduatoria con 21 vittorie e 3 sconfitte, mentre il Khimki è nel gruppo in decima posizione a 10 vinte e 14 perse.

La squadra che sta ribaltando in maggior misura il discorso relativo ai soldi spesi è il Panathinaikos, che nonostante i 14 milioni viaggia in sesta posizione a quota 14 vittorie e 10 sconfitte.

Per confronto, la graduatoria attuale di Eurolega è la seguente, dopo 24 giornate delle 34 di stagione regolare:

1 Anadolu Efes (21-3)

2 Real Madrid, Barcellona (18-6)

4 CSKA Mosca, Maccabi Tel Aviv (16-8)

6 Panathinaikos (14-10)

7 Valencia (12-12)

8 Milano, Fenerbahce (11-13)

10 Stella Rossa, Khimki Mosca, Olympiacos (10-14)

13 Zalgiris Kaunas, Baskonia, ASVEL Villeurbanne (9-15)

16 ALBA Berlino (8-16)

17 Zenit San Pietroburgo, Stella Rossa (7-17)

