Europa League, il calendario completo delle partite del Napoli

A settembre il Napoli inizierà a disputare l’edizione dell’Europa League 2021/2022.

Per il secondo anno di fila il Napoli prenderà parte all’Europa League e proprio ieri sono stati decretati i suoi primi avversari. Gli azzurri sono nel girone C insieme a Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia; in più sono state decise le date di ogni gara e l’orario in cui esse andranno in scena.

A seguire il calendario completo del Napoli:

Prima giornata: 16 settembre 2021 ore 21:00 Leicester-Napoli

Seconda giornata: 30 settembre ore 18:45 Napoli-Spartak Mosca

Terza giornata: 21 ottobre ore 21:00 Napoli-Legia Varsavia

Quarta giornata: 4 novembre ore 18:45 Legia Varsavia-Napoli

Quinta giornata: 24 novembre ore 16:30 Spartak Mosca-Napoli

Sesta giornata: 9 dicembre ore 18:45 Napoli-Leicester

