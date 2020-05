Ezio Bosso e l’amore con Anna Maria, prima compagna e poi assistente: “La mia famiglia”

La musica italiana sta vivendo un momento di lutto e cordoglio per la morte di Ezio Bosso, il pianista e compositore scomparso a soli 48 anni, in seguito alle conseguenze di un grave malattia neurodegenerativa che lo affliggeva da anni. Sulla sua vita privata si sapeva pochissimo, anche se lui stesso in diverse occasioni aveva parlato del grande amore vissuto con una donna di nome Anna Maria, che era stata prima sua compagna e poi sua assistente.

La storia d’amore con Anna Maria

Di lei non si conosce il nome né altre informazioni. Non era un personaggio da gossip, Bosso, e anche ora, in seguito alla sua scomparsa, la famiglia ha chiesto comprensibilmente di mantenere il massimo rispetto sulla sua privacy. Negli anni scorsi, però, era stato proprio l’artista torinese a spiegare che la donna era stata per 14 anni la sua compagna, e che poi era diventata sua assistente. A Io Donna, nel 2018 rilasciò un’intervista dal salotto di casa, mentre Anna Maria era al suo fianco, a lavorare al computer. In quell’occasione, parlò di lei come di “una delle persone cui sono più grato al mondo“. A Vanity Fair, due anni prima, aveva spiegato la reazione di lei alla scoperta della sua patologia.

Il dolore più grande è stato quando l’ha saputo Anna Maria, la mia ex compagna, che per me è ancora famiglia. Ci siamo lasciati proprio per mantenere l’amore. Ma anche al suo dolore ho resistito: ho interrotto pochissimi libri nella mia vita, mi piace vedere come vanno a finire le storie. Voglio vedere anche come va a finire la mia.

Un nuovo amore dopo Anna Maria, le voci su un legame con Alba Parietti

Nella stessa intervista del 2016, Bosso aveva anche spiegato di aver trovato un nuovo affetto, di cui però non rivelò ulteriori dettagli: “Sono stato a lungo molto imbarazzato di questo mio nuovo corpo, e altrettanto a lungo ho negato l’amore: preferivo parlarne invece di viverlo. Poi quest’anno ho incontrato una persona, non so cosa sarà, ma è caduta anche quella rete“. Per il resto, l’artista ha sempre fatto parlare la sua musica, anziché la vita privata. Tempo fa girarono voci di un legame con Alba Parietti, che non ha mai confermato ma ha parlato di “grande fascinazione” per lui e lo ha ricordato con grande affetto alla notizia della scomparsa: “Troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare, non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza…E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso“.