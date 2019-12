F1, Andreas Seidl è convinto della forza della McLaren: “Nel 2021 lotteremo con i top team”

Un’annata di rilancio per la McLaren. Sembra passato un secolo dal famoso “GP2 engine” di Fernando Alonso nel corso del GP del Giappone 2015. Il team di Woking, lavorando sodo con la nuova coppia di piloti formata dallo spagnolo Carlos Sainz jr. e dal britannico Lando Norris, è riuscito a concludere il campionato mondiale 2019 di F1 in quarta posizione nella graduatoria dei costruttori. Riscontri importanti dunque per la scuderia, dopo un periodo di grande crisi.

I presupposti per crescere ci sono. Come è noto, infatti, nel 2021, la stagione della “rivoluzione” nel Circus, la McLaren avrà a propria disposizione i motori Mercedes, riportando in auge un’accoppiata che tanto vincente era stata sul finire degli anni ’90, ricordando i titoli mondiali vinti dal finlandese Mika Hakkinen nel 1998 e nel 1999, oppure il primo iride conquistato dal britannico Lewis Hamilton nel 2008. Target ambiziosi, come sottolineato dal Team Principal della squadra Andreas Seidl, convinto della forza della scuderia: “Con le nuove regole fra due anni possiamo essere più vicini a Mercedes, Red Bull e Ferrari. Al momento questo non è possibile, per via del budget a disposizione delle squadre citate, oltre alla constatazione di un lavoro migliore da parte loro“, le parole di Seidl riportate dal sito tedesco Tz. A questo punto non resta che attendere quanto dirà la pista.

