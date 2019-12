F1, Binotto ammette: “Gli incontri di scuderia con Vettel e Leclerc all’inizio della stagione erano pieni di imbarazzo”

Mattia Binotto ha ammesso che gli incontri di scuderia tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc all’inizio della stagione “erano pieni di imbarazzo e piuttosto difficili da gestire”.Ma il team principal della Ferrari ha sottolineato che le cose sono migliorate durante l’anno e si è dimostrato ottimista in vista dell’anno venturo.

A quanto riporta Autosport, Binotto ha evidenziato che la gestione del quattro volte campione del mondo e del rampante monegasco non è stata facile, soprattutto per la parte relativa alle gerarchie e agli ordini di scuderia. Se l’inizio di stagione è stato estremamente imbarazzante, in seguito il clima è andato gradualmente migliorando: “Ci abbiamo fatto l’abitudine. Verso la fine dell’anno siamo stati sempre più a nostro agio e abbiamo iniziato a pensare come una squadra. Durante la gara possiamo ancora commettere degli errori, ma sono sicuro che siano parte di questo processo di crescita”.

Gli episodi di conflitto tra Vettel e Leclerc durante le corse non sono mancati, anzi sono stati uno dei leitmotiv della stagione della scuderia di Maranello: “Spesso è stato detto che avremmo dovuto lasciarli correre in libertà. Noi però siamo convinti che la soluzione migliore sia quello di gestirli fin dalla prima gara per poi avere benefici a livello di punti alla fine dell’anno. Credo che saremo ancora più forti nella prossima stagione. Ora abbiamo degli incontri in cui discutiamo in anticipo gli scenari, cosa può succedere durante una corsa e quale sarà la strategia. Sono incontri importanti perché sono entrambi ottimi piloti e meritano di essere trattati con rispetto”.

Foto: LaPresse