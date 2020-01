F1, Charles Leclerc avvisa Sebastian Vettel: “Sono più pronto rispetto al 2019 e so dove posso migliorare”

Charles Leclerc affila le armi in vista del Mondiale di Formula Uno 2020 che, nonostante quello che si possa pensare, è molto più vicino di ciò che direbbe la data odierna. I test pre-stagionali di febbraio sono ormai all’orizzonte, la tensione inizia a salire e le prime “scaramucce dialettiche” sono ufficialmente partite. Il monegasco, per esempio, ha spiegato al sito Autosport.com i punti sui quali si è concentrato in maniera maggiore nel corso di questo inverno. L’obiettivo, nemmeno a dirlo, sarà superare in pista con continuità Sebastian Vettel con il quale, com’è ben noto, il rapporto è di odio-amore.

In primo luogo, secondo il vincitore del Gran Premio del Belgio e d’Italia, dovrà migliorare sulla costanza di rendimento. “Senza dubbio il primo aspetto sul quale dovrò crescere sarà questo, come il ritmo in gara. Ad inizio 2019, per esempio, ho notato che i miei punti deboli erano le qualifiche più che la domenica. Per questo motivo mi sono concentrato su quello che facevo nel corso del sabato e, dopo la gara di Le Castellet, ho davvero cambiato marcia. In gara, invece, penso di poter muovere ancora ampi passi in avanti”.

Il paragone, ovviamente, viene fatto subito con il suo vicino di box. “Sebastian vanta una grande esperienza in Formula Uno, ed è migliore di me al momento nel corso del Gran Premio. Proprio per questa ragione farò di tutto per essere più veloce e costante. Sto già lavorando in queste settimane e lo farò ancor più duramente nelle prossime. Ovviamente dovrò commettere anche un numero minore di errori rispetto al 2019 se vorrò fare un deciso salto di qualità”.

Charles Leclerc, dunque, punta al campionato 2020 con la chiara intenzione di esserne ancor più protagonista. Miglioramenti a livello personale, ma anche di squadra. “Penso che come team dovremmo concentrarci sul crescere a livello di prestazioni e puntare alla riduzione massima degli errori. Più facile a dirsi che a farsi, certo. Non è mai facile parlare prima. Se ripenso, ad esempio, a 12 mesi fa… Conclusi i test di Barcellona eravamo convinti di essere davvero forti. Invece sin dalla prima gara siamo crollati. Meglio lavorare e parlare poco. Vedremo come saremo a Melbourne, senza farci trarre in inganno dai test pre-stagionali”. In conclusione, il nativo di Montecarlo lancia un messaggio chiaro a tutti: “Mi sento più pronto rispetto ad un anno fa sotto molti punti di vista e farò di tutto per dimostrarlo in questo 2020”.

Foto: Lapresse