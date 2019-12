F1, chi è il favorito per il Mondiale 2020? Le quote dei bookmakers: Hamilton lanciatissimo, Vettel e Leclerc lontani

Il Mondiale F1 2020 scatterà il prossimo 15 marzo col GP d’Australia, mancano dunque due mesi e mezzo all’inizio del prossimo campionato della massima categoria automobilistica e c’è grande attesa in vista della tradizionale gara d’apertura sul circuito semi-cittadino di Melbourne. Siamo nel pieno dell’inverno in cui le varie scuderie completano la realizzazione delle proprie monoposto, lanciandosi così verso le presentazioni ufficiali e i test di febbraio con cui si scalderanno i motori in vista di una stagione che si preannuncia estremamente avvincente nonché estenuante visto che andranno in scena ben 22 Gran Premi.

I tifosi della Ferrari sperano di tornare a festeggiare quel titolo iridato assente ormai dal lontano 2007 ma non sarà semplice colmare il gap dalla Mercedes che sembra decisamente importante. Secondo i bookmakers è ancora Lewis Hamilton il grande favorito della vigilia per la conquista del trofeo, il sei volte Campione del Mondo ha tutte le carte in regola per eguagliare lo storico record di Michael Schumacher e attualmente sembra imbattibile tanto che tutti gli allibratori non hanno dubbi: la sua ennesima apoteosi è data ad appena 1.60, una quota molto bassa che palesa la convinzione di chi determina i moltiplicatori per le scommesse. I due alfieri della Ferrari sono decisamente lontani: Charles Leclerc staziona a 5.50, Vettel è addirittura dato a 7.50 cioè a una quota più alta rispetto a Valtteri Bottas (Snai affibia 5.50 al compagno di squadra di Hamilton) e a Max Verstappen (6.50 per il pilota della Red Bull).

QUOTE SCOMMESSE MONDIALE F1 2020 (da Snai):

Lewis Hamilton 1.60

Charles Leclerc 5.50

Valtteri Bottas 5.50

Max Verstappen 6.50

Sebastian Vettel 7.50

Foto: Lapresse