F1, come sarà la Ferrari 2020? Tra un mese la presentazione: tutte le novità tra motore, carico aerodinamico e sospensioni

Tra un mese esatto verrà presentata la nuova Ferrari, la Rossa che disputerà il Mondiale F1 verrà svelata martedì 11 febbraio: cresce l’attesa per conoscere la vettura progettata e realizzata a Maranello che andrà a caccia del titolo iridato. Nelle ultime settimane si sono diffuse svariate indiscrezioni e anticipazioni su come sarà la monoposto che verrà guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Di seguito tutte le novità e le possibili caratteristiche della Ferrari per il 2020 come sono state riportate oggi dal Corriere della Sera, in attesa anche di conoscere il nome definitivo (al momento è identificata col numero 671, quello del progetto).

CARATTERISTICHE NUOVA FERRARI F1 2020:

– Più carico aerodinamico in modo di far lavorare meglio le gomme.

– Confermato il rosso opaco come colore della Ferrari.

– La sospensione anteriore potrà contare su modifiche nei vari cinematismi. Si era parlato a lungo del possibile inserimento del terzo elemento completamente idraulico ma non è detto che ci sarà.

– Per quanto riguarda l’ala anteriore si punterà sempre sul concetto di outwash ma la zona esterna sarà più carica in modo da sfruttare gli pneumatici.

– L’ingresso di raffreddamento dei radiatori rimarrà posizonato in alto in modo da ottenere un’importante svasatura della parte bassa delle pance generando così un effetto di downwash.

– Si è lavorato molto sul posteriore, il fondo della vettura dovrà gestire un assetto rake ancora piuttosto spinto.

– Il passo dovrebbe dunque essere più corto rispetto a quello del 2019 e l’angolo di rake verrà aumentato per mantenere determinati livelli di altezza posteriore della vettura.

– Il motore è stato rivisto nell’architettura, il V6 turbo utilizzerà nuove testate e sono stati effettuati interventi per incrementare il recupero dell’energia.

Foto: Lapresse