F1, data presentazione Ferrari 2020: orario, programma, streaming e anticipazioni

Inizia l’anno nuovo e si apre un nuovo capitolo anche per il mondo del motorsport. La sua rappresentante più illustre, la Ferrari, è pronta a svelare la nuova vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020. La giornata sarà quella dell’11 febbraio, la location sarà ovviamente la casa madre di Maranello, per una presentazione in grande stile della nuova monoposto con il Cavallino Rampante che proverà per l’ennesima volta a porre fine al dominio di Lewis Hamilton e della Mercedes.

Secondo quanto rivelato dal team principal Mattia Binotto, e ascoltando diversi “spifferi” usciti a mezzo stampa, la macchina tinta di rosso sarà profondamente rinnovata rispetto alla deludente SF90. Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovrebbero avere tra le mani una vettura con maggiore carico aerodinamico verticale, per un migliore inserimento in curva e, di conseguenza, una più efficace gestione degli pneumatici. Sarà sufficiente per fermare il dominio delle Frecce d’argento e riportare il titolo a Maranello dopo 13 anni?

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della presentazione della Ferrari 2020.

IN TV — L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Ferrari e sul sito ufficiale, possibile diretta tv su Sky Sport ancora da ufficializzare.

PROGRAMMA E DATA PRESENTAZIONE FERRARI F1 2020

Martedì 11 febbraio

Orario ancora da definire — Presentazione Ferrari 2020

