F1, Ferrari: Progetto 671, la ‘Rossa’ nel 2020 punterà maggiormente su aerodinamica e resistenza

Tweet on twitter

Share on facebook

La monoposto Ferrari 2020 verrà presentata ufficialmente il prossimo 11 febbraio, tuttavia, come riportato dal sito spagnolo Marca.com, iniziano a uscire già le prime indiscrezioni. Mattia Binotto, alla cena di Natale Ferrari, ha parlato di una macchina meno veloce, ma più resistente, queste le sue dichiarazioni: “Per la prossima stagione punteremo ad un maggior carico aerodinamico verticale e sicuramente miglioreremo la resistenza. Non credo che la macchina raggiungerà le velocità di punta del 2019, il motore cambierà in modo significativo, ma quello che il campionato appena concluso ci ha mostrato è che dobbiamo puntare, prima di tutto, sull’aerodinamica. Inoltre, continueremo con gli stessi pneumatici“.

Secondo quanto riportato in un documento pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, oltretutto, i punti di forza della prossima vettura col logo del Cavallino Rampante saranno la velocità in curva, la miglior gestione delle gomme e un nuovo sistema di sospensioni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse