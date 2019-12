F1, Flavio Briatore su Hamilton-Wolff in Ferrari: “Meglio Leclerc, non ha senso lavorare con un dipendente di un’altra squadra”

Il 2021 non sarà solo quello della “rivoluzione” tecnica in F1, ma anche dei possibili cambiamenti in fatto di piloti. I contratti in scadenza di grossi calibri come il britannico Lewis Hamilton, il tedesco Sebastian Vettel e l’olandese Max Verstappen stimolano la fantasia di chi pensa possa esserci un deciso rimescolamento delle carte sul tavolo da gioco.

In questa partita da poker il bluff è dietro l’angolo e l’effetto sorpresa potrebbe essere decisivo. Non è un mistero che il passaggio di Hamilton, campione del mondo in carica, in Ferrari stuzzichi molto la Rossa e gli attestati di stima da ambo le parti non sono mancati. Tuttavia, il Cavallino Rampante, con il rinnovo del contratto del monegasco Charles Leclerc fino al 2024, ha voluto dare una chiara impronta al proprio futuro, investendo sul giovane pilota nativo del Principato. Una strategia, quindi, che potrebbe chiudere le porte di Maranello a Lewis.

A pensare che la scuderia italiana debba guardare in casa propria è Flavio Briatore, ex Team Principal della Benetton e della Renault campioni del mondo. Intervistato da Rai Gr Parlamento, il manager italiano ha affermato che: “Tra Hamilton e Leclerc, terrei Charles perché ha talento e costa meno“. Inoltre Briatore, sulle voci che vorrebbero in Ferrari anche l’approdo di Toto Wolff (Team Principal della Mercedes), ha espresso contrarietà: “Non ha senso andare a lavorare come dipendente di un’altra squadra, quindi non sarebbe la soluzione ai problemi. La Ferrari ha bisogno di un leader, quello che conta è la macchina. La Renault ad esempio, ha dato tantissimi soldi a Ricciardo ma era meglio investire nello sviluppo della macchina. La Rossa deve lavorare per avere una vettura che arrivi a mezzo decimo dalla Mercedes, poi il pilota farà la differenza”.

Foto: EFECREATA.COM / Shutterstock.com