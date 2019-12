F1, Frederic Vasseur: “L’incidente di Giovinazzi a Spa poteva costargli il posto all’Alfa Romeo, poi ha reagito benissimo”

Il team principal della Alfa Romeo, Frederic Vasseur, ha parlato alla testata Autosport della stagione di Antonio Giovinazzi, all’esordio in Formula 1: il pilota italiano ha dovuto affrontare un inizio piuttosto arduo e ha rischiato seriamente il posto in seguito all’incidente nella parte finale del Gran Premio del Belgio, ma poi è stato in grado di reagire alla grande e di chiudere in crescendo, meritandosi la conferma per la prossima stagione.

Vasseur si è soffermato sul momento più critico della stagione del pilota pugliese: “L’incidente di Spa è stato un grande shock per tutti all’interno del team perché era davvero un’ottima opportunità per andare a punti. Antonio ebbe l’incidente in uno degli ultimi giri e noi abbiamo avuto una dura discussione con lui, perché cose di questo tipo possono decidere la tua carriera. Stavamo pensando molto al futuro, ma lui ha avuto una grandissima reazione”.

La seconda parte di stagione è stata però davvero positiva per Giovinazzi, che è riuscito a conquistare punti sia nel Gran Premio di Monza sia a Singapore, dove, sfruttando le soste ai box, è stato anche leader della corsa per alcuni giri: “Nel GP di Monza mi ha positivamente impressionato. C’era molta pressione, era l’appuntamento di casa per l’Alfa Romeo, lui ebbe una conferenza stampa piena di domande su quanto era accaduto a Spa: era il momento di reagire e lui l’ha fatto alla grande, dimostrando a tutti di essere pronto e di avere le spalle larghe. È stato un segnale molto importante per noi“.

Foto: FotoCattagni