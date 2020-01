F1, Helmut Marko su Sebastian Vettel: “Se la Ferrari sarà più adatta al suo stile di guida, tornerà competitivo”

Questione di feeling? E’ proprio il caso di dirlo per il tedesco Sebastian Vettel e la Ferrari. Il quattro volte campione del mondo di F1, reduce da un 2019 con tante ombre e poche luci, si prepara in vista del Mondiale di quest’anno con il desiderio di riscattarsi e soprattutto ritrovarsi.

L’essere giunto alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc nella classifica generale dei piloti e aver ottenuto meno vittorie e pole-position del monegasco sono evidenze che condannano il teutonico. Le ragioni di questi riscontri sono da ricercare, a detta di molti, in una monoposto poco adatta allo stile di guida di Seb: vettura con un posteriore troppo ballerino e difficile da interpretare. Aspetti assecondati meglio dal 22enne nativo del Principato.

A quanto pare, per quanto riguarda la nuova macchina del Cavallino Rampante, si paventa un cambio di rotta, ovvero un monoposto con un retrotreno particolarmente stabile ed assai più gradita al tedesco. Una strada quindi che dovrebbe favorire Seb. Come sottolineato dall’austriaco Helmut Marko, figura di riferimento della Red Bull (ex squadra di Vettel), la realizzazione di una Rossa con determinate caratteristiche è troppo importante per il ferrarista: “Se la nuova Ferrari, in termini di comportamento di guida, andrà di più nella sua direzione, troverà le sue normali prestazioni e tornerà competitivo”, ha dichiarato Marko (fonte: Auto Bild).

A questo punto, non resta che attendere quel che dirà la pista nei test invernali e ancor di più dal GP d’Australia (15 marzo).

