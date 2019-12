F1, Helmut Marko sul confronto Hamilton-Verstappen: “Il britannico è ancora il migliore, ma avere la Mercedes lo aiuta”

Tweet on twitter

Il 2020 è ormai alle porte e il Circus di F1 si prepara all’ultima stagione prima dei grandi cambiamenti, quella del 2021 e delle monoposto “rivoluzionate”. Si ripartirà con il solito tema: Mercedes e Lewis Hamilton favoriti.

Uno scenario poco favorevole alla Ferrari e alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, reduce comunque da una grande annata nella quale, nonostante l’inferiorità del mezzo, è riuscito a centrare tre successi (Austria, Germania e Brasile) ed a precedere la coppia di ferraristi formata dal monegasco Charles Leclerc e dal tedesco Sebastian Vettel nella classifica piloti.

Nonostante l’evidente maturazione, Helmut Marko (una delle figure più importanti del team di Milton Keynes) ha espresso una valutazione ben precisa sui valori in pista e su quanto Hamilton sia ancora superiore a tutti: “Max (Verstappen ndr.) potrebbe già essere il pilota più veloce, ma Hamilton è ancora il migliore. Ha un’incredibile velocità di base e ovviamente ha più esperienza. Lo abbiamo visto più volte: nel corso delle prove libere non si fa notare, ma quando c’è da fare sul serio non sbaglia praticamente mai. Certo, però, se guidi una monoposto dove hai sempre vita più facile è meglio, ma la Red Bull vuole essere della partita iridata nel 2020“, ha dichiarato il 76enne austriaco, intervistato da Motorsport-Total.

