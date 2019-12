F1, il nuovo stipendio di Charles Leclerc con la Ferrari: quanto guadagnerà? Le cifre dell’affare, contratto quinquennale

Tweet on twitter

Si può passare dal condizionale all’indicativo per parlare di Charles Leclerc in Ferrari anche nel prossimo futuro. Il prolungamento del rapporto tra il 22enne monegasco e la scuderia di Maranello è stato ufficializzato e per il pilota del Principato la scadenza è fissata al 2024. Pertanto, la forma del contratto è quella di un quinquennale.

La Rossa crede fortemente in Charles e le prestazioni di questo primo anno sotto l’insegna del Cavallino Rampante sono state più che positive: 7 pole-position, 10 podi e 2 due vittorie. In particolare, i due successi a Spa (Belgio) ed a Monza hanno convinto i vertici che in Leclerc si può credere. Il talento, infatti, è cristallino ed ecco che l’impegno economico si è fatto decisamente più importante.

Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Charles percepirà circa 9 milioni di euro all’anno, quindi un ingaggio triplo rispetto al precedente. Pertanto i valori sono importanti, se si considerano i 45 milioni di euro totali, senza contare possibili sponsorizzazioni che andranno a rimpinguare le tasche del ferrarista. Un affare per il monegasco e la speranza della Ferrari è che sia lo stesso relativamente ai risultati in pista del proprio racing driver.

E’ chiaro che molto dipenderà dalla bontà della monoposto, ma la posizione di Leclerc nel team, con questa “rassicurazione”, ha un connotato diverso rispetto al suo team-mate Sebastian Vettel, in scadenza nel 2020.

Foto: LaPresse