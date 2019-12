F1, in crescita il numero degli spettatori nel 2019, Monza sbanca con 200.000 presenze!

Formula noia? Calo di interesse per colpa del dominio Mercedes? Niente di tutto ciò. Il bilancio conclusivo del Mondiale di Formula Uno 2019 a livello di presenze è ampiamente soddisfacente e parla di una crescita dell’1.75% rispetto all’annata precedente, un incremento di tutto rispetto, al quale va aggiunto che è stato segnato un +4% a livello di presenze domenicali e +7.15% nei paddock.

Già questo sarebbe un computo di rilievo, ma c’è di più. Ben otto Gran Premi sui 21 in programma hanno superato quota 200.000 presenze complessive nei tre giorni, un dato quanto mai scintillante per una categoria che, va detto, qualche criticità ce l’ha. In primo luogo, come detto, la scarsa competizione in pista, con una Mercedes che ha cannibalizzato gli ultimi sei campionati, quindi il dover correre in alcune sedi non propriamente “storiche” o che possano garantire un pubblico particolarmente folto come Bahrein o Abu Dhabi.

La Formula Uno informa che il totale complessivo degli spettatori nel corso dei 21 appuntamenti ha toccato quota 4.164.948 (nonostante la cancellazione totale del sabato di Suzuka per colpa del tifone Hagibis). La presenza media per gara parla, quindi, di 202.146 spettatori. Un dato che viene corroborato da tre weekend che hanno snocciolato cifre da record. In Gran Bretagna (Silverstone), Messico (Circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico) e Australia (Albert Park di Melbourne) è stata addirittura valicata quota 300.000 spettatori. Rispettivamente 351.000, 345.694 e 324.100. Numeri spaventosi.

In altri otto weekend, invece, si sono superate le 200.000 unità, come a Monza che ha toccato proprio il suo record con quella cifra e un incremento del +9.29% rispetto al 2018. Tra questi Gran Premi si segnalano Singapore e Stati Uniti con 268.000 spettatori, Belgio con 251.864, Ungheria con 230.000 e Austria con 203.000. L’incremento del Gran Premio d’Italia è stato notevole, ma il migliore in assoluto lo ha segnato Montreal con +14.69, davanti a Shanghai +10.34 e Melbourne +9.86.

Concludiamo con le statistiche delle sole domeniche. Il totale parla di 1.771.106 spettatori con un +4% rispetto al 2018. In cinque piste si sono toccate le 100.000 presenze per il solo GP con Silverstone che domina con ben 141.000 inglesi che hanno festeggiato il trionfo di Lewis Hamilton. Secondo posto per Città del Messico con 138.435, Austin con 128.000 e Singapore con 115.240.

Il commento di Sean Bratches, direttore delle operazioni commerciali di F1: “Il 2019 è stato un altro grande anno per il nostro sport e siamo felici di avere visto oltre 4 milioni di spettatori. Un risultato importante ma che non ci basta. Il prossimo anno, infatti, vedremo i nuovi appuntamenti di Hanoi (Vietnam) e Zandvoort (Olanda) con un calendario da 22 gare per festeggiare degnamente il 70esimo compleanno della Formula Uno”.

