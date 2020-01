F1, la Ferrari conferma Pascal Wehrlein al simulatore: il tedesco dovrà testare la nuova creatura a Maranello

La Ferrari ha confermato Pascal Wehrlein come simulatore per la stagione 2020. Il tedesco proseguirà dunque il lavoro in fabbrica a Maranello, spetterà a lui testare il nuovo simulatore e portare agli ingegneri dati sempre più aggiornati e accurati in vista dei weekend di gara dove servirà un aiuto importante a Sebastian Vettel e Charles Leclerc, pronti a sfidare Mercedes e Red Bull per la conquista del Mondiale F1.

Il team principal Mattia Binotto ha confermato il 25enne, se ne era già parlato poco prima di Natale ma oggi le dichiarazioni del leader della Rossa sono state riportate anche sul sito ufficiale della F1: “Per il 2020 abbiamo piloti d’esperienza al simulatore e Pascal resterà con noi. Abbiamo comunque altri ottimi piloti che magari non hanno altrettanti anni alle spalle in Formula 1, ma molti con il simulatore. Sono tutti ragazzi ben integrati nel team e sappiamo che il simulatore è sempre più importante. Ecco perché investiremo su di esso in futuro“.

Il lavoro svolto al simulatore sarà sempre più importante per tutte le scuderie se si vorranno ottenere dei risultati rilevanti in pista anche perché ci saranno delle limitazioni importanti nel 2020 e nel 2021 (pensiamo già alla riduzione dei giorni di test) che rendono così l’attività svolta in fabbrica ancora più cruciale per il rendimento di una monoposto di F1 nei Gran Premi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse