F1, la Ferrari insiste su Lewis Hamilton: possibile Dream Team con Charles Leclerc nel 2021?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la Ferrari deciderà entro maggio 2020 la coppia di piloti del 2021: dopo il rinnovo siglato dal monegasco Charles Leclerc nei giorni scorsi, ad essere traballante è il seggiolino del tedesco Sebastian Vettel.

Dopo un Mondiale 2019 al di sotto delle attese, ecco che la prossima stagione sarà quella della verità per Vettel, chiamato subito a partire forte per evitare di essere appiedato dalla Rossa di Maranello in vista del 2021. Il tedesco infatti potrebbe essere rimpiazzato addirittura da Lewis Hamilton.

Al termine della prossima annata infatti scadranno i contratti del teutonico, del britannico, dell’olandese Max Verstappen e di Daniel Ricciardo: la scuderia italiana potrebbe allora scegliere il campione del mondo in carica, con Vettel che potrebbe accasarsi alla Mercedes, a patto che Toto Wolff non scelga l’olandese.

Mattia Binotto ha spiegato alla Rosea che una decisione dovrebbe essere presa entro metà maggio, dunque Vettel non avrà moltissimo tempo nel 2020 per dimostrare che la scorsa annata è stata soltanto un incidente di percorso, per evitare di doversi accomodare nel 2021 su una monoposto meno competitiva.

Foto: LaPresse