F1, la Ferrari può proseguire con Vettel e Leclerc? Tutti gli scenari, il tedesco tratta per il rinnovo

Sebastian Vettel potrebbe davvero rinnovare il contratto con la Ferrari? Il tedesco è in scadenza nel 2020 e fino a poche ore fa tutto lasciava pensare a una naturale conclusione del rapporto al termine della stagione che incomincerà a marzo col GP d’Australia ma dalla Germania sono giunte alcune indiscrezioni secondo il quale il quattro volte Campione del Mondo sarebbe in trattativa col Cavallino Rampante per proseguire la propria attività agonistica con la Rossa anche nel prossimo futuro. Secondo quanto riporta Motorsport-Magazin si starebbero gettando le basi per una conferma e dunque a Maranello potrebbe ancora coesistere la coppia con Charles Leclerc che ha appena firmato un quinquennale fino al 2024.

Il rapporto tra i due piloti è scoppiato in occasione dell’ormai celeberrimo contatto durante il GP del Brasile, l’incidente di Interlagos ha fatto saltare in aria il box e non è stato facile riportare la serenità all’interno della squadra. Non è facile fare coesistere due alfieri di questo calibro, da una parte c’è il giovane arrembante monegasco su cui la Ferrari ha investito moltissimo e su cui punta per il futuro mentre dall’altra si trova un veterano che in carriera ha sì vinto quattro titoli iridati ma che a Maranello non è riuscito a trovare la giusta continuità, incantando soltanto a sprazzi. Andare avanti creando una rivalità interna non è la scelta migliore, è vero che ci si è seduti a un tavolo e che si sono chiarati vari aspetti riguardanti la gestione della squadra ma potrebbero ancora esserci dei dissapori.

Proseguire per un anno potrebbe andare bene, farlo per più stagioni potrebbe essere controproducente. Chiaramente una possibile trattativa di rinnovo tra Vettel e Ferrari potrebbe significare che la possibilità di portare Lewis Hamilton a Maranello è davvero al lumicino o potrebbe invece essere uno stimolo per il sei volte Campione del Mondo, una possibile mossa per cercare di convincerlo a sposare la causa rossa abbandonando la Mercedes. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, sicuramente la Ferrari non vorrà arrivare in estate con una line-up ancora da definire in vista del 2021 quando ci sarà anche uno stravolgimento del regolamento.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI f1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse