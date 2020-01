F1, la nuova Ferrari e la sospensione idraulica: una macchina più adatta a Vettel? Tutti gli scenari

A Maranello si sta lavorando alacremente per la realizzazione della nuova Ferrari che verrà ufficialmente presentata il prossimo 11 febbraio, il Cavallino Rampante punta a un pronto rilancio dopo una stagione estremamente deludente e il 2020 deve rappresentare l’anno del riscatto per tutto il team che andrà a caccia del Mondiale F1 provando a battere la sempre favorita Mercedes. Le indiscrezioni e anticipazioni delle ultime settimane parlano di una monoposto con più carico aerodinamico e maggiore spinta verticale in modo anche da sfruttare in maniera migliore gli pneumatici Pirelli, in questo modo il rendimento della vettura dovrebbe essere meno altalenante e più omogeneo di gara in gara. Non si lavorerà soltanto su questo aspetto ma ci sarà anche l’adozione di una nuova sospensione anteriore a controllo idraulico come riporta it.motorsport.com: questa soluzione dovrebbe permettere di sfruttare meglio le gomme e potrebbe anche agevolare il lavoro di Sebastian Vettel.

Il tedesco cerca infatti un ottimo inserimento di curva mentre Charles Leclerc punta sempre a portare al limite le varie soluzioni tecniche. Questa nuova Ferrari potrebbe dunque sposarsi meglio con le caratteristiche del quattro volte Campione del Mondo che invece nel 2019 aveva sofferto l’instabilità in frenata sul posteriore, è infatti un pilota che gradisce molto il retrotreno attaccato all’asfalto e queste novità potrebbero sorridergli tenendo conto che dalla sua ha una granda esperienza da mettere in pista. Charles Leclerc allo stesso tempo potrà beneficiare di una macchina in grado di allungare la vita delle gomme e dunque potrà essere meno costretto a gestire gli pneumatici, al momento un suo tallone d’Achille.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse