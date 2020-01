F1, la nuova Mercedes verrà presentata a San Valentino: i Campioni del Mondo svelano la vettura 2020

La Mercedes presenterà la monoposto che disputerà il Mondiale 2020 F1 nella giornata di San Valentino ovvero venerdì 14 febbraio. Il teatro dell’evento sarà la pista inglese di Silverstone, il circuito di casa della scuderia anglo-tedesca che ancora una volta si presenterà con i favori del pronostico: i Campioni del Mondo andranno a caccia del settimo titolo iridato dell’era ibrida, al volante ci saranno ancora il britannico Lewis Hamilton (sei volte Campione del Mondo) e il finlandese Valtteri Bottas. La Mercedes si svelerà dunque tre giorni dopo la Ferrari, grande rivale per il titolo che ha già annunciato la presentazione per martedì 11 febbraio.

Venerdì 14 febbraio a Silverstone (orario da definire).

We’re not saying cancel your Valentine’s Day plans, but you should probably cancel your Valentine’s Day plans… pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 17, 2020