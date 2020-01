F1, l’Alfa Romeo annuncia la data di presentazione della nuova monoposto: il 19 febbraio a Barcellona

Si delinea sempre di più il quadro delle monoposto del Mondiale 2020 di F1 che sveleranno i propri segreti in sede di presentazione.

Dopo Ferrari (11 febbraio), Renault (12 febbraio), McLaren (13 febbraio), Mercedes (14 febbraio), Alpha Tauri (14 febbraio) e Racing Point (17 febbraio), è stata l’Alfa Romeo Racing ad annunciare la data dell’unveiling che si terrà il 19 febbraio a Barcellona, sede dei prossimi test invernali. Il team italo-svizzero, dunque, mostrerà le nuove forme della proprio vettura direttamente sul tracciato catalano, avendo così un riscontro diretto sulle proprie prestazioni. Le aspettative sono quelle di migliorare i risultati dell’anno passato che, un po’ come la Ferrari, hanno risentito di un progetto che non ha dato le risposte attese. Il finlandese Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi si augurano di disporre di una macchina più bilanciata, per lottare costantemente in chiave top-10.

The first day of testing has become even more interesting. 19.02.2020

Circuit de Barcelona-Catalunya

8:15h#GetCloser #Formula1 pic.twitter.com/mtGP4WUnb1 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) January 24, 2020

sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse