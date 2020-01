F1, l’Arabia Saudita si candida per ospitare un Gran Premio: appuntamento nel 2023 a Qiddiya?

La F1 sarebbe pronta per sbarcare in Arabia Saudita. Il circuito di Qiddiya è infatti in costruzione e sarebbe completato nel giro di un paio di anni con l’obiettivo di ospitare una gara del Mondiale 2023 come hanno ribadito i vertici dell’impianto. Il tracciato si trova a poco più di 40 km dalla capitale Riyadh, in un nuovo complesso commerciale e di intrattenimento che è in fase di costruzione.

Il layout della pista è stato progettato dall’ex pilota Alex Wurz rispettando gli standard di Grado 1 richiesti per poter organizzare una prova del campionato della massima categoria automibilistica. Sullo sfondo si staglia una montagna con un profilo a picco di 200 metri, il tracciato è diviso in due parti: una zona è all’interno di uno stadio in cui si potrà vedere quasi tutta la pista mentre l’altra sarà in città passando tra hotel, negozi, ristoranti e montagne russe (dovrebbero essere le più alte e veloci del mondo, potrebbero raggiungere i 250 km/h).

Foto: Lapresse